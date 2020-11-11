Пять команд из России примут участие в мировом чемпионате Cybathlon-2020

"Пять команд будут представлять Россию в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Соревнования пройдут 13-14 ноября и соберут около 60 команд из 21 страны. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников (их называют кибатлетами), но и современные технологии - передовые средства реабилитации", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Команды из России примут участие в мировом чемпионате Cybathlon-2020 среди спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В условиях пандемии атлеты выступят на домашних площадках. Так, в России чемпионат проводится при поддержке Минпромторга и правительства Москвы на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. Атлеты продемонстрируют возможности отечественных разработок, выполняя такие разноплановые задачи, как подъем по лестнице (для спортсменов с экзоскелетами и протезами ног) или определение на ощупь предмета из коробки (для атлетов с бионическими протезами рук).

Свои разработки на Cybathlon представят участники Московского инновационного кластера - "Нейроботикс", "Моторика", "ЭкзоАтлет", "Катэрвил", а также партнер МИК "Орто-Космос".

Cybathlon - всемирное движение, благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно интегрироваться в жизнь общества, выполняя ежедневные бытовые задачи. Первые международные соревнования Cybathlon прошли в 2016 году в Цюрихе, в них участвовала сборная России, но не смогла войти в первую тройку. В России идеи Cybathlon развивает НКО Союз "Кибатлетика", объединившая российских разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации.