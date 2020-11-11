Тренер сборной Молдавии по футболу считает нынешнюю команду РФ лучшей за десятилетия

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Команде Молдавии по футболу в четверг предстоит встретиться с лучшей сборной России за последние 20 лет. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират.

"Нам предстоит играть с очень сильный командой. По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет, - сказал Фират. - Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает хорошие результаты. Что касается нас, то в этом году мы пытаемся выстроить команду для встреч с сильными противниками".

По его словам, игры молдавской сборной в октябре вскрыли многие проблемы, среди которых физическая подготовка игроков и их индивидуальные ошибки. "Необходимо продемонстрировать, что после прошедшего месяца мы психологически готовы к играм с сильными командами", - сказал Фират.

"Единственный шанс - сплоченность команды"

"Перед завтрашней игрой мы внесем кое-какие корректировки. Я недоволен центральной защитой, которая слишком легко пропускает голы. Речь идет не только о тактике, но и менталитете, психологии. Есть ситуации, когда игроки отказываются от борьбы и это недопустимо в современном футболе", - отметил специалист.

"Единственный наш шанс - это сплоченность команды. Если один игрок будет лениться, то у нас будут проблемы, если два игрока будут лениться, тогда у нас не будет ни одного шанса. Мы должны играть как команда, быть едиными, только так мы можем обыграть сильного противника", - объяснил Фират.

Что касается молдавских игроков, то перед игрой с командой России все они чувствуют себя хорошо, за исключением Дана Тараса. Фират не считает, что отсутствие Артемы Дзюбы и других сильных игроков в составе соперника поможет молдавской сборной. "Сборная России давно играет по такой системе, когда отсутствие какого-либо игрока не сильно сказывается на команде", - сказал он.