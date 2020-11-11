Участниками чемпионата России по боксу в Оренбурге станут 353 спортсмена

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 350 спортсменов подали заявки на участие в чемпионате России по боксу среди мужчин, который пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря. Об этом журналистам в среду сообщила первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Чемпионат проводится в весьма сложных условиях ввиду нового заболевания, но у нас по заявкам 353 участника - это небывалое количество. Особые слова благодарности лично губернатору и правительству Оренбургской области, Федерации бокса Оренбургской области, всему оргкомитету, всем людям, которые взяли на себя огромную ответственность в проведении данного чемпионата", - сказала она.

По словам главного тренера мужской сборной России по боксу Виктора Фархутдинова, заявившиеся на чемпионат страны 2020 года спортсмены являются основой для команды на будущий олимпийский цикл.

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Павел Самсонов рассказал, что все дни чемпионата будет организована прямая трансляция выступлений спортсменов, чтобы все желающие смогли стать зрителями поединков. В настоящее время в регионе действует ограничение на 50-процентное заполнение трибун во время соревнований.

Вице-президент Федерации бокса Оренбургской области Павел Дрантусов добавил, что уже утвержден логотип турнира, на котором изображены пуховый платок, хлебный колос и главные архитектурные достопримечательности Оренбурга - подвесной мост через реку Урал, водонапорная башня и другие. По данным пресс-службы правительства региона, гостями турнира станут члены совета чемпионов Федерации бокса России во главе с председателем двукратным олимпийский чемпионом Олегом Саитовым.