Чайковская считает, что судейство в фигурном катании нужно принимать таким, какое оно есть

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Судейство в фигурном катании, несмотря на недочеты в правилах, необходимо принимать таким, какое оно есть. Такое мнение в интервью образовательному центру "Сириус" в Сочи высказала заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская.

"Все системы имеют свои преимущества и изъяны, мы должны работать в тех условиях, в которые нас ставят, - сказала Чайковская. - Раз есть какие-то недочеты в судейских правилах, мы должны их учитывать, стараться превзойти, обойти, и все равно выиграть. Сейчас такой период, что нам необходимо технически быть очень высоко, но в то же время вторая оценка, которая выставляется по пяти графам - техника катания, владение связующими элементами, артистизм, композиция программы и интерпретация музыки, тоже должна быть на уровне. Иначе мы рухнем после исполнения сложнейших технических элементов, потому что соперник намного сильнее в артистизме, музыкальности, скорости и других компонентах".

Она отметила, что в последнее время в технике катания наблюдается большой прогресс, особенно в женском одиночном катании. При этом ранее техника мужского катания оценивалась выше. Кроме того, Чайковская заметила, что положительно относится к тому, что фигурное катание молодеет.

"Очень хорошо, пусть молодеет. Раз у девочек получается быстро изучать и смело делать самые сложные технические элементы, значит, будем работать с этим. Замечательно, что молодые добиваются таких успехов. Наша задача в любой ситуации - найти свой путь и понять, чем мы сильны и с помощью чего можем выигрывать. Я всегда это говорю спортсменам, это один из секретов выигрыша", - сказала Чайковская.

Специалист является частым гостем в образовательном центре "Сириус". Она проводит мастер-классы для воспитанников и работает с тренерами юных фигуристов.

"Программы в "Сириусе" - это очень серьезная, весомая и мощная поддержка для развития фигурного катания, особенно в регионах. Мы всегда были сильны своей географией, находили лучших детей по всей стране и взращивали чемпионов. Сегодня мы поднимаем до Москвы и Санкт-Петербурга уровень всех регионов. В "Сириусе" огромный охват детей, которым мы стараемся дать развитие и современное прочтение фигурного катания", - заключила Чайковская.