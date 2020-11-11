Расходы на спорт Свердловской области в 2021 году составят около 13 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Расходы на развитие спорта в Свердловской области, включая строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, составят почти 13 млрд рублей в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания региона.

"На развитие сферы физической культуры и спорта в регионе в 2021 году будут направлены около 12 миллиардов 940 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что данные расходы включают траты на возведение объектов Универсиады-2023. В частности, в будущем году будет сдан Дворец самбо в Верхней Пышме, бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство в Екатеринбурге тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками, Дворца водных видов спорта, Дворца дзюдо, Центра художественной и эстетической гимнастики. Запланированы расходы на реконструкцию Дворца водных видов спорта в Первоуральске.