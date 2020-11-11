Расходы на спорт Свердловской области в 2021 году составят около 13 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Расходы на развитие спорта в Свердловской области, включая строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, составят почти 13 млрд рублей в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания региона.
"На развитие сферы физической культуры и спорта в регионе в 2021 году будут направлены около 12 миллиардов 940 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ТАСС пояснили, что данные расходы включают траты на возведение объектов Универсиады-2023. В частности, в будущем году будет сдан Дворец самбо в Верхней Пышме, бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство в Екатеринбурге тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками, Дворца водных видов спорта, Дворца дзюдо, Центра художественной и эстетической гимнастики. Запланированы расходы на реконструкцию Дворца водных видов спорта в Первоуральске.
"В рамках подготовки к Универсиаде мы создаем современную спортивную инфраструктуру региона, это новые возможности для развития и дополнительного образования наших детей, для занятий спортом и здорового досуга взрослого населения. Инвестиции в строительство спортивных объектов - это инвестиции в здоровье, качество и продолжительность жизни нынешних и будущих поколений жителей Свердловской области", - цитируют в сообщении председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину.
Также в Свердловской области, по данным пресс-службы, будет завершено строительство лыжной базы в Нижней Салде, комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра в Сысерти, катка с искусственным льдом в Талице, завершится реконструкция стадиона "Рубин" в поселке Малышева, а в Екатеринбурге появятся новые спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.