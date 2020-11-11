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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов: тяжелой атлетике надо избавиться от имиджа опасного допингового спорта

Президент Федерации тяжелой атлетики России заявил, что спортсмены должны быть защищены от допинга
Глава ФТАР Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ФТАР Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Многочисленные допинговые скандалы прошлых лет создали вокруг тяжелой атлетики имидж опасного допингового спорта. Об этом сообщил журналистам член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Скандалы последних лет создали вокруг тяжелой атлетики имидж опасного допингового спорта, с которым связано много скандалов. Нужно совместно решать эту проблему. С участием Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, международной федерации и ее членов", - сказал Агапитов.

"Наша основная задача, которую мы поставили перед собой четыре года назад, - сделать антидопинговую программу в нашей стране сильной. Ее цель - защита интересов чистых спортсменов, каждый из них должен иметь право выступать на соревнованиях, которые будут защищены от допинга", - отметил он.

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