Агапитов: тяжелой атлетике надо избавиться от имиджа опасного допингового спорта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Многочисленные допинговые скандалы прошлых лет создали вокруг тяжелой атлетики имидж опасного допингового спорта. Об этом сообщил журналистам член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Скандалы последних лет создали вокруг тяжелой атлетики имидж опасного допингового спорта, с которым связано много скандалов. Нужно совместно решать эту проблему. С участием Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, международной федерации и ее членов", - сказал Агапитов.

"Наша основная задача, которую мы поставили перед собой четыре года назад, - сделать антидопинговую программу в нашей стране сильной. Ее цель - защита интересов чистых спортсменов, каждый из них должен иметь право выступать на соревнованиях, которые будут защищены от допинга", - отметил он.