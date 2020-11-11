В IWF предрекли смерть тяжелой атлетики в случае ее исключения из Олимпиады

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Возможное исключение тяжелой атлетики из олимпийской программы приведет к гибели этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Сэм Коффа.

"Что будет, если тяжелую атлетику исключат из Олимпийских игр? Это будет смертный приговор всей тяжелой атлетике, но мы стараемся этого всячески избежать. Если говорить о прошлом, то это то, с чем нам пришлось столкнуться. Это был трагический период, но в этих грехах виновны другие люди, которые больше не занимаются тяжелой атлетикой", - сказал Коффа.

"Мы не можем переписать историю, но можем извлечь из нее уроки. Сейчас вокруг тяжелой атлетики много плохих новостей, но есть и хорошие примеры: мы проводим реформы, в том числе в комитете по этике, в комитете по мониторингу, в комиссии спортсменов. Все это независимые люди. Каждый отдает себе отчет в том, что допинг - это плохо", - добавил он.

Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу Игр-2024.