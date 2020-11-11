Черчесов: матч российских футболистов с молдаванами равноценен играм Лиги наций

"Жалко, что не будет зрителей на матче, это беспокоит и нас, и, наверное, их, - отметил Черчесов. - Мы вчера проанализировали нашу игру с турками в Москве, посмотрели немного игру молдаван. Матч с молдаванами стоит на одной линейке с играми Лиги наций, потому что мы играем на уровне сборных".

"Понимание о сопернике есть. Хорошая команда у них, надо серьезно отнестись к игре и постараться выиграть. Все футболисты подходят к игре в хорошем состоянии", - добавил защитник сборной России Вячеслав Караваев.

Черчесов подчеркнул, что пока рано говорить о том, кто появится на поле в стартовом составе команды. "Будем исходить от состояния игроков, мы учитываем, что сейчас и Денис Черышев практику получает, и Алексей Миранчук в последней игре очень хорошо провел 30 минут, - пояснил Черчесов. - Кто будет лучше готов, тот и будет играть, заранее сказать, кто будет играть, невозможно".

В состав сборной России на ближайшие матчи не попал нападающий Артем Дзюба, из-за сомнительного результата теста на коронавирус сбор пропускает голкипер Антон Шунин. "У нас есть и Александр Соболев, и Федор Чалов сегодня хорошо работал, что будет правильно в этой ситуации, то и сделаем. Если игрок выбывает, надо его менять, каждый игрок в каждой конкретной ситуации что-то привносит. Что касается вратарей, то все вратари в хорошем состоянии, двое из них играют в Лиге чемпионов, предстоит три матча, по ходу уже будем определять", - заключил главный тренер сборной России.