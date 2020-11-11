Квят заявил, что его шансы остаться в команде "Формулы-1" "Альфа Таури" невелики

ТАСС, 11 ноября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят не питает иллюзий по поводу своего будущего в коллективе. Комментарий Квята приводит портал Autosport .

"У меня нет иллюзий, ситуация сложная, на самом деле шансы [остаться в команде] невелики, - сказал Квят. - У "Ред Булл" есть программа для молодых гонщиков, которая должна работать, ее нужно продвигать. Так было всегда, и я не вижу причин, по которым она должна измениться для меня, но мне предоставляется такая возможность, впереди есть еще гонки".

"Альфа Таури" является дочерней командой "Ред Булл". 1 ноября Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилия-Романьи, который прошел в итальянской Имоле. Квят занимает 13-ю позицию в общем зачете, набрав 26 очков, его партнер по команде француз Пьер Гасли - десятую (63). Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Турции с 13 по 15 ноября.