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Биатлон

Умер воспитавший трех олимпийских чемпионов по биатлону тренер Геннадий Челюканов

Специалист скончался в Новосибирске

ТАСС, 11 ноября. Заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов скончался в Новосибирске на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем, - говорится в заявлении СБР. - Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова".

Челюканов пришел в биатлон в 1961 году, а с 1967 года начал тренерскую карьеру, воспитав олимпийских чемпионов Сергея Булыгина (1984), Анну Богалий (2006, 2010) и Светлану Ишмуратову (две золотые медали на Играх-2006).

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