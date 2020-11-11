Полузащитник "Рубина" Кварацхелия заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, а также еще один футболист грузинской команды Леван Шенгелия заразились коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Федерации футбола Грузии (ФФГ).

Футболистов протестировали в преддверии матча c командой Северной Македонии, который пройдет 12 ноября в Тбилиси. Победитель этой встречи получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.

"10 ноября тестирование двух футболистов показало положительные результаты. Повторные тесты Хвичи Кварацхелии и Левана Шенгелии подтвердили коронавирус. Футболисты в соответствии с протоколом находятся на изоляции и в последующие дни будут под наблюдением врачей", - сказано в заявлении.

Что касается остальных членов сборной Грузии, то они готовятся к матчу со сборной Северной Македонии в обычном режиме, добавили в организации.