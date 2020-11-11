Матыцин ожидает, что на Универсиаду-2023 приедет порядка 10 тыс. спортсменов из 150 стран

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что в летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге примут участие около 10 тыс. спортсменов из 150 стран мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"По регламенту, мы за год до начала Универсиады отправляем приглашения в студенческие федерации, которые формируют команды, - сказал Матыцин. - Надеемся, что они будут очень активно проявлять интерес к участию в этой Универсиаде. Тем более что в ней примут участие не только спортсмены, но и представители художественных вузов".

"Рекорд [по количеству участников] принадлежит Универсиаде в Тэгу (2003 год) - тогда в ней приняли участие спортсмены из 174 стран. Со стороны Международной федерации университетского спорта (FISU) будем делать все возможное, чтобы в Екатеринбург приехало максимально возможное число участников. Как правило, в Универсиаде принимает участие порядка 9-10 тыс. спортсменов. Надеюсь, к нам приедут представители не менее 150 стран", - сказал министр спорта, также занимающий пост главы FISU.

Летняя Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.