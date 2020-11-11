Встреча сборных Молдавии и России пройдет при повышенных мерах санитарной безопасности

"Мы соблюдаем предписания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, - сказал Греку. - Кроме того, согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), стадион, на котором состоится игра, разделен на три зоны. В первую имеют доступ только игроки, судьи и представители команд. Они не будут контактировать даже с журналистами и другими лицами".

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России 12 ноября пройдет без зрителей и при повышенных мерах санитарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Федерации футбола Молдавии Александр Греку.

Он напомнил, что в обеих командах есть специальные лица, которые будут отвечать за изоляцию игроков от внешнего мира. Российские футболисты прилетят в Кишинев в среду к 19:00 (20:00 мск). Их разместят в одной из лучших гостиниц молдавской столицы. Как отметил Греку, проводить тренировку в Молдавии россияне не планируют.

Эпидемическая ситуация в самой республике остается напряженной. При этом здесь постепенно была отменена большая часть ограничений: возобновили работу образовательные учреждения, кафе и парикмахерские. Сохраняется запрет на массовые мероприятия и собрания, в которых принимают участие более 50 человек, в закрытых общественных местах обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе.

По данным Минздрава Молдавии, на 10 ноября здесь зарегистрировано свыше 83 тыс. случаев заражения коронавирусом, что составляет примерно 2,5% от населения республики (включая непризнанное Приднестровье). Коэффициент распространения вируса на данный момент равен 0,8. В больницах и на дому проходят лечение больше 16 тыс. человек.