Основоположник отечественной шахматной школы. 170 лет назад родился Михаил Чигорин

Попав в Гатчинский сиротский институт императора Николая I из-за ранней смерти родителей, Михаил Чигорин лишь в 15 лет научился играть в шахматы. Но проходит десять лет, и он — главный шахматист в стране и один из сильнейших в мире. О карьере и жизни известного шахматиста корреспонденту ТАСС рассказал Дмитрий Олейников — директор Музея шахмат Федерации шахмат России.

Поздно научился играть в шахматы

Чигорин научился играть в шахматы лет в 15–16, но долгое время не садился за доску. Уже потом, поступив на службу в Петербурге, после 20 лет начал играть и к 25–26 годам стал одним из сильнейших шахматистов России. Потом уже и сильнейшим. Вскоре Чигорин уже стал настолько крупной фигурой, что период с 1876 года до его смерти называется "чигоринский период шахмат".

Первый шахматный профессионал

Он фактически является первым шахматным профессионалом в России. До него люди играли исключительно для удовольствия, не зарабатывая на этом денег. Чигорин же худо-бедно научился жить за счет шахмат. Он получал призы на турнирах, издавал журналы, вел шахматные рубрики. Таким образом, он первый человек в России, который жил шахматами. Первый профессионал.

Шахматы Чигорина удалось спасти из огня

Есть легенда, согласно которой Чигорин перед смертью сжег свои шахматы. Но на самом деле их спасла его дочь. Когда перед смертью он действительно просил ее их сжечь, она подумала, что отец в горячечном бреду, и решила не торопиться. Не стала бросать их в печь. В итоге она спасла очень красивые шахматы в стиле "Режанс" — было такое французское шахматное кафе, которое изготавливало свои шахматы, которые считались одними из самых красивых в Европе. Они принадлежали Чигорину и сейчас находятся в нашем музее в Москве.

Экспонаты Чигорина в музее в Москве

У нас очень много экспонатов, связанных с Чигориным, — целая витрина. У нас есть шахматы Чигорина. Те самые, которые по легенде он чуть не сжег. У нас есть журналы с его автографами. Кроме того, у нас есть его портрет, который стоял на столе в его доме.

Как это все оказалось в нашем музее — там длинная и интересная история. Дочь Чигорина вышла замуж за белого офицера, и поэтому они эмигрировали в Югославию. А потом уже внук Чигорина уехал в США, женившись на американке. И вывез архив и все, что было. Они были семьей бездетной, и, когда он умер, уже вдова внука Чигорина переслала обратно все коллекционеру из Петербурга по фамилии Кентлер. Уже он передал ценные экспонаты нашему музею, и, таким образом, такой сложный круг замкнулся.

Лучший в мире в игре в шахматы по переписке

Чигорин очень любил играть по переписке. Самое интересное, что в 1878 году, когда шла Русско-турецкая война, шахматиста чуть не арестовали за то, что он якобы посылает секретные записки противнику, используя шифрование. Его почта была перехвачена, и решили, что там какой-то шифр, то ли революционеров, то ли шпионов. Было целое полицейское разбирательство. До сих пор в фонде Государственного архива Российской Федерации лежит эта перхваченная переписка и сохранилась надпись шефа жандармов примерного содержания: "Дураки, это игра в шахматы по переписке".

Чигорин очень много играл по переписке, организовывал турниры, и настолько был силен в этом виде, что чемпиона мира Вильгельма Стейница в матче из двух партий обыграл 2:0. После чего Стейниц вызвал Чигорина на матч за звание чемпиона мира (россиянин уступил знаменитому австрийцу — прим. ТАСС).

Основоположник русской шахматной школы

Считается, что Чигорин — основоположник отечественной шахматной школы. Хотя на Руси и играли в шахматы с древних времен, по меньшей мере с Киевской Руси, тем не менее Чигорин считается человеком, который играл на таком серьезном уровне, что начали говорить об отечественной шахматной школе. Она идет именно от Чигорина. Сколько бы не было известных игроков до него — Александр Петров, например, — все равно отсчет идет от Михаила Ивановича. Второй в мире шахматист, первый шахматист мирового уровня в нашей стране, основоположник школы. Подход к анализу, стиль игры, любовь к шахматам, профессионализм — все вкупе у нас идет от Чигорина.

Подготовил Андрей Карташов