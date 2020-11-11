В Югре при поддержке Минспорта и РФС увеличат число футболистов до 26 тыс. до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией футбола Ханты-Мансийского автономного округа, подписанное в среду в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", предусматривает увеличение численности футболистов в регионе до 26 тыс. человек до 2024 года и создание школьной футбольной лиги. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Соглашение подписали министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Югры Наталья Комарова, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, президент федерации футбола Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Власов. Документ нацелен на развитие, популяризацию футбола в Югре", - говорится в сообщении.

По словам Комаровой, соглашение действует до 2024 года. "План на этот период - увеличить численность футболистов в Югре до 26 тыс. человек. Для этого в регионе департаментом спорта совместно с региональной федерацией футбола будут проводиться мероприятия по развитию и популяризации этого вида спорта", - отметила она.

Теперь участники студенческой футбольной лиги и лиги дворового футбола после проведения муниципального этапа соревнований смогут участвовать в состязаниях регионального и всероссийского уровней. Запланировано создание школьной футбольной лиги. Губернатор также подчеркнула, что за время реализации соглашения в регионе будут созданы детские футбольные центры, в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва откроется отделение по этому виду спорта. Для преподавателей физической культуры и тренеров будут организованы программы обучения, занятия по повышению квалификации.

В числе направлений сотрудничества сторон - модернизация системы подготовки спортивного резерва, развитие системы клубного футбола, повышение уровня кадровой и инфраструктурной обеспеченности в данном виде спорта, проведение соревнований для команд. Также стороны планируют совместно разрабатывать программы по развитию футбола в Югре, готовить спортивный резерв, вовлекать в эту работу общественные организации.

Как отметил Матыцин, в настоящее время в ХМАО более 25 тыс. человек занимаются футболом. Он заявил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию женского футбола и мини-футбола, созданию и модернизации спортивной инфраструктуры. К 2024 году планируется строительство более десяти объектов для занятий данным видом спорта. В свою очередь Дюков отметил, что благодаря реализации соглашения на базе одной из школ региона будет открыт детский футбольный центр РФС, а школы, организации среднего профессионального и высшего образования, любительские лиги станут частью региональной футбольной экосистемы.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.