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Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов заявили, что видят первые плоды сотрудничества с Вороновым

На этапе Кубка России в Казани они заняли второе место
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры командного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов видят первые результаты сотрудничества с фигуристом Сергеем Вороновым, завершившим спортивную карьеру в сентябре. Об этом Морозов рассказал после выступления на первом старте в сезоне - этапе Кубка России в Казани.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристы заняли второе место с результатом 227,13 балла.

"Нашими основными тренерами остаются Марина Зуева и Максим Траньков, Сергей помогает нам с прыжковой частью. В прошлом сезоне постоянны были огрехи, а сегодня Женя была просто безупречна, у меня было касание рукой. За короткий промежуток есть плоды сотрудничества с Вороновым", - отметил Морозов.

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