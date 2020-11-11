Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали, что вокал Димаша помогает им в новой программе

Спортсмены заняли второе место на турнире в соревнования спортивных пар, набрав по сумме двух программ 227,13 балла. Тарасова и Морозов впервые представили новую программу - спортсмены пропустили начало сезона, в том числе контрольные прокаты сборной, из-за коронавируса у партнера.

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Голос казахстанского певца Димаша Кудайбергенова помогает фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову в новой произвольной программе под "Адажио" Томазо Джованни Альбинони. Об этом серебряные призеры командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане рассказали журналистам после выступления на этапе Кубка России в Казани.

"Мы изначально хотели "Адажио" Альбинони, выбирали исполнителя - нам очень нравится эта музыка, эта мелодия толкает нас вперед, а высокий вокал Димаша помогает нам в программе", - рассказал Морозов.

Комментируя результат Кубка России, Тарасова отметила: "Нам сложно говорить - лучше это или хуже, чем раньше, - мы всего месяц готовились, но достойно провели эти четыре недели, подготовив программу в таком виде, в котором она здесь была. Да, были погрешности, но физическая форма у нас сейчас не лучшая, на концовку пока немного не хватает".

Тарасова начала кататься Татарстане, и, по ее признанию, родные стены в Казани ей действительно помогли: "Фактор родных стен помогал - я очень спокойно ощущала себя здесь, комфортно, не было стресса, все по-доброму улыбаются, здороваются, а воспоминания придают энергии кататься. Я здесь лет восемь не выступала".