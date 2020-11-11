Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что не считают сезон-2020/21 неполноценным

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают сезон-2020/21 полноценным, даже несмотря на отмену и перенос некоторых соревнований из-за пандемии коронавируса. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на этапе Кубка России в Казани, где они стали третьими.

По результатам двух программ победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие в сумме 233,09 (79,66+153,43) балла. Вторую строчку заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13; 78,72+148,41), третью - Бойкова и Козловский (220,30; 79,61+140,69).