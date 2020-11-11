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Турнир претендентов по шахматам

Дворкович: турнир претендентов ориентировочно возобновится в конце апреля 2021 года

Глава FIDE добавил, что турнир планируется завершить в Екатеринбурге, перенос в другую страну не обсуждается
Президент FIDE Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Шахматный турнир претендентов, приостановленный из-за пандемии коронавируса, ориентировочно возобновится в конце апреля 2021 года, сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Москве форума "Сильные идеи для сильного времени" президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Ориентируемся на конец апреля", - сказал он.

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Дворкович добавил, что турнир планируется завершить в Екатеринбурге, перенос в другую страну не обсуждается.

Ранее турнир претендентов планировалось завершить в ноябре-декабре нынешнего года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение о его переносе на весну 2021 года.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

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Дворкович, Аркадий Владимирович
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