Дворкович: турнир претендентов ориентировочно возобновится в конце апреля 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Шахматный турнир претендентов, приостановленный из-за пандемии коронавируса, ориентировочно возобновится в конце апреля 2021 года, сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Москве форума "Сильные идеи для сильного времени" президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Ориентируемся на конец апреля", - сказал он.