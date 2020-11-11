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Футбол в Италии

СМИ: Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне

Срок контракта Роналду с итальянским "Ювентусом" истекает летом 2022 года
Криштиану Роналду Emilio Andreoli/Getty Images
Описание
Криштиану Роналду
© Emilio Andreoli/Getty Images

ТАСС, 11 ноября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" планирует договориться о контракте с португальским нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Fox Sports Кристиан Мартин со ссылкой на свои источники.

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По информации Мартина, 35-летний игрок анализирует предложение английской команды. "Ювентус" готов включиться в переговоры, если Роналду об этом попросит. По информации портала Transfermarkt, контракт португальца с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.

Роналду выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Португалец является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.

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