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Фигурное катание

Мишина и Галлямов заявили, что серьезно выложились ради высоких баллов на Кубке России

Спортсмены победили на этапе в Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Победители этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов серьезно работали над тем, чтобы получить высокие оценки за компоненты на этом турнире, но о победе даже не думали. Об этом спортсмены заявили после выступления

Мишина и Галлямов стали победителями с результатом 233,09 (79,66+153,43) балла. Второе место на турнире заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13; 78,72+148,41), третье - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30; 79,61+140,69).

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"Начало положено, а следующий старт уже через неделю. Мы получили высокие компоненты? Мы для этого очень хорошо напрягались, хотя прекрасно понимаем, что дома баллы выше, чем на международных соревнованиях. Будем стараться, чтобы и на международных были такими", - рассказала Мишина.

"Если бы до старта нам сказали бы, что мы выиграем, даже слушать не стали бы. Зачем засорять себе голову перед соревнованиями? Мы привыкли не думать выиграю, я выиграю, а то получается не очень", - продожила партнерша.

Галлямов отметил, что опыт научил его никогда не загадывать о результате: "Мы знаем, как нужно действовать с точки зрения психологии, мы очень давно катаемся. Меня этому еще с одиночного катания научили, так что я уже ко всему этому нормально отношусь".

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