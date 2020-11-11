Мишина и Галлямов заявили, что серьезно выложились ради высоких баллов на Кубке России

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Победители этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов серьезно работали над тем, чтобы получить высокие оценки за компоненты на этом турнире, но о победе даже не думали. Об этом спортсмены заявили после выступления

"Начало положено, а следующий старт уже через неделю. Мы получили высокие компоненты? Мы для этого очень хорошо напрягались, хотя прекрасно понимаем, что дома баллы выше, чем на международных соревнованиях. Будем стараться, чтобы и на международных были такими", - рассказала Мишина.

"Если бы до старта нам сказали бы, что мы выиграем, даже слушать не стали бы. Зачем засорять себе голову перед соревнованиями? Мы привыкли не думать выиграю, я выиграю, а то получается не очень", - продожила партнерша.

Галлямов отметил, что опыт научил его никогда не загадывать о результате: "Мы знаем, как нужно действовать с точки зрения психологии, мы очень давно катаемся. Меня этому еще с одиночного катания научили, так что я уже ко всему этому нормально отношусь".