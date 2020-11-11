"Крымтеплица" обыграла "Евпаторию" в седьмом туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" со счетом 3:1 обыграл "Евпаторию" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Крыма.

В составе победителей голы на счету Редвана Мемешева (44-я минута), Алексея Бабыря (48) и Ленура Ахунова (89), у хозяев отличился Андрей Сиденко (58).

Результаты остальных матчей тура: "Океан" - "Гвардеец" - 2:2, "Кызылташ" - "Севастополь" - 2:2, "ТСК-Таврия" - "Фаворит-ВД Кафа" - 1:0.

После семи туров "Крымтеплица" занимает первое место в таблице чемпионата с 18 очками. "Евпатория" находится на четвертом месте, набрав девять очков.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).