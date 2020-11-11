Дворкович: Россия может принять Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года вместо Белоруссии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Всемирная шахматная олимпиада - 2022 может состояться в России, сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Москве форума "Сильные идеи для сильного времени" президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Белоруссия отказалась от проведения шахматной олимпиады в 2022 году, в основном по финансовым соображениям, и мы сейчас обсуждаем, может, проще будет в 2022 году провести в Москве", - сказал он.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии, планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за переноса Олимпийских игр в Токио, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада 2021 года пройдет на территории двух российских городов - первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду, конгресс и генеральную ассамблею FIDE, а также церемонию открытия Всемирной шахматной олимпиады примет Ханты-Мансийск, основной турнир - Москва.