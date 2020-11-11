Тарпищев: во Владивостоке планируется построить теннисную академию

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Строительство новой теннисной академии планируется во Владивостоке. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее правление ФТР единогласно выдвинуло Тарпищева на пост президента организации. Отчетно-выборная конференция пройдет 18 ноября.

"К сожалению, у нас нет продуктивной летней базы и среднегорья, чтобы решать вопросы подготовительного периода. Если бы была база в субтропической зоне, там быстрая восстанавливаемость и целый ряд преимуществ в подготовке. В Крыму [строительство базы] достаточно туго идет, - сказал Тарпищев. - Есть планы на Владивосток, там много талантливой молодежи, было бы здорово иметь там академию".

Тарпищев является единственным кандидатом на пост президента ФТР. Он возглавляет организацию с 1999 года. Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).