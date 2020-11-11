Минспорт Самарской области: вопрос снятия ЦСК ВВС с чемпионата ВХЛ никогда не стоял

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС не планирует сниматься с чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за финансовых проблем, ситуация постепенно стабилизируется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Самарской области.

Ранее о возможной забастовке из-за финансовых проблем в своем Telegram-канале сообщил журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко.

"Вопрос снятия ЦСК ВВС с чемпионата ВХЛ никогда не стоял, угрозы закрытия команды не было. По информации руководства ЦСК ВВС, речи о массовом уходе игроков из команды или их забастовке, ультиматумах, отказе выходить на лед нет. Команда готовится к предстоящим матчам. Финансовые проблемы есть, но ситуация постепенно выправляется. В бюджете Минспорта на 2021 год средства на поддержку ЦСК ВВС также предусмотрены", - сообщили в пресс-службе.

Региональное министерство спорта сообщило о закрытии расходов команды за прошлый сезон. В сезоне-2020/21 у клуба возник дефицит. В пресс-службе объяснили, что министерство ежегодно поддерживает хоккейный клуб, исходя из объема денег, заложенных в бюджете ведомства. Сейчас Минспорт находится на постоянной связи с руководством хоккейного клуба и проводит работу по выделению дополнительного финансирования.

В конце октября министерство спорта перечислило в ЦСК ВВС средства на частичное погашение задолженностей, в том числе по зарплате. Также был решен вопрос о перечислении еще одного транша, который будет направлен в клуб в четверг. "Это заработная плата за два месяца и финансы на обеспечение участия в чемпионате. До конца ноября, как планируется, клуб должен получить еще средства. После этого ЦСК ВВС закроет остающуюся сейчас задолженность по зарплате за один месяц", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что сейчас ситуация в клубе стабилизируется.