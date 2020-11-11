2 ноября Марадона был госпитализирован с признаками анемии и обезвоживания, после обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома. 4 ноября он успешно перенес операцию.

ТАСС, 11 ноября. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона выписан из больницы после операции. Об этом сообщил адвокат Марадоны Матиас Морла, чей комментарий приводит портал Football Italia .

"Он преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни, - сказал Морла. - К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно то, что он думает только о выздоровлении, и окружил себя своими близкими. В этот момент ему просто нужны забота и спокойствие".

Марадона должен был быть выписан на прошлой неделе, однако врачи оставили его в больнице еще на несколько дней из-за абстинентного синдрома, известного на жаргоне как "ломка" и возникающего в организме при внезапном либо постепенном прекращении приема веществ с психоактивным действием (алкоголь, никотин, опиаты, наркотики). В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

Марадоне 60 лет, он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима".