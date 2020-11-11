Чебоксары станут местом проведения предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил календарь соревнований на 2021 год, местом проведения предолимпийского чемпионата страны станут Чебоксары. Об этом ТАСС сообщила спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова.

"Чемпионат России 2021 года планируется провести в Чебоксарах с 23 по 27 июня", - сообщила Абрамова. Соревнования пройдут за месяц до Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля.

Столица Чувашии ранее семь раз принимала чемпионат страны по легкой атлетике. Последний раз это случилось летом 2019 года. В Чебоксарах должен был пройти чемпионат России и в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса этот турнир перенесли в Челябинск.