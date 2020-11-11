Виновный в аварии велосипедиста Якобсена гонщик отстранен на девять месяцев

ТАСС, 11 ноября. Дисциплинарная комиссия Международного союза велосипедистов (UCI) приняла решение отстранить на девять месяцев нидерландца Дилана Груневегена за аварию с датчанином Фабио Якобсеном на финише первого этапа "Тура Польши". Об этом сообщает пресс-служба UCI.
Гонка прошла 5 августа. В борьбе за победу Груневеген толкнул Якобсена, и тот на большой скорости въехал в боковые ограждения. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Согласно данному в августе комментарию директора команды, по итогам операции на лицо Якобсена было наложено более 130 швов, у него остался один зуб, одна из голосовых связок была парализована, а дыхание нарушено.
"Авария на первом этапе "Тура Польши" навсегда останется черной страницей в моей карьере. Во время финишного спринта я отклонился от своей линии: мне очень жаль, потому что я хочу быть честным гонщиком. Последствия были очень печальными и серьезными, я хорошо это осознаю и надеюсь, что это был мудрый урок для каждого спринтера. Я внимательно слежу за новостями о выздоровлении Фабио и могу только надеяться, что однажды он полностью восстановится", - приводит слова Груневегена пресс-служба команды Jumbo-Visma.
Отмечается, что Груневеген содействовал расследованию инцидента и принял наказание. Дисквалификация велогонщика завершится 7 мая 2021 года.