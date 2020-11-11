Спортивный директор ФК "Тамбов" Худяков выздоровел после заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков, ранее заразившийся коронавирусом, выздоровел. Об этом он сообщил ТАСС.

5 ноября Худяков заявил ТАСС, что заразился коронавирусом.

"Выздоровел, чувствую себя хорошо, сдал последние два теста - все отрицательные. Полноценно к работе приступлю на следующей неделе, - сказал Худяков. - Нужно долечиться, пропить антибиотики еще два-три дня, хотя уже могу ходить".

"В пятницу собираемся в Саранске, начинаем готовиться в выездной игре с "Краснодаром". На этот матч уже лечу вместе с командой", - добавил он.

"Тамбов" после 14 туров занимает 13-е место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Матч против "Краснодара" пройдет 21 ноября.