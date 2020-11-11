Бах похвалил Токио за организацию турнира по спортивной гимнастике

ТАСС, 11 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал великолепной организацию турнира по спортивной гимнастике, который проходил в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

8 ноября в Токио прошел международный турнир, в котором принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. Участники соревнований были поделены на две команды: "Солидарность" и "Дружба". Из россиян за "Солидарность" выступали Никита Нагорный, Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин, за "Дружбу" - Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Артур Далалоян и Алексей Ростов. Победу одержала "Солидарность" (423,600 балла против 421,300 у "Дружбы").