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Летние олимпийские виды спорта

Бах похвалил Токио за организацию турнира по спортивной гимнастике

В турнире, прошедшем 8 ноября, принимали участие по восемь спортсменов из России, Японии, Китая и США

ТАСС, 11 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал великолепной организацию турнира по спортивной гимнастике, который проходил в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

8 ноября в Токио прошел международный турнир, в котором принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. Участники соревнований были поделены на две команды: "Солидарность" и "Дружба". Из россиян за "Солидарность" выступали Никита Нагорный, Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин, за "Дружбу" - Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Артур Далалоян и Алексей Ростов. Победу одержала "Солидарность" (423,600 балла против 421,300 у "Дружбы").

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"Это было великолепное мероприятие, и оно было очень символичным по нескольким причинам. Токио и Япония продемонстрировали, что способны организовать соревнование даже в существующих ограничениях. За девять месяцев до Игр мы можем быть уверены в том, что с распространением вакцины и быстрого тестирования мы достигнем еще большего прогресса", - сказал Бах.

"Символичным было и то, что в турнире были представлены четыре страны - Россия, Китай, Россия и США. Они выступали под названиям "Дружба" и "Солидарность". Это великолепный посыл, который наводит дружеские мосты между странами", - добавил он.

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ЯпонияБах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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