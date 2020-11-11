Бах рад, что решение по спору между WADA и РУСАДА будет вынесено до конца года

"Этот вопрос не обсуждался, мы лишь получили отчет, в котором говорится о том, что наши представители на слушаниях в CAS донесли позицию МОК, - сказал Бах. - Она заключается в том, чтобы решение было четким и не давало повода для интерпретации и не повлекло новых дел и слушаний в CAS. Мы были проинформированы, что решение ожидается к концу года, и это хорошая новость, потому что это дает нам четкое понимание, к чему готовиться за семь месяцев до Игр. У нас будет достаточно времени для того, чтобы внедрить возможные решения".

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.