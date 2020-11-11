Бах рад, что решение по спору между WADA и РУСАДА будет вынесено до конца года

ТАСС, 11 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обрадован тем фактом, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) станет известно до конца нынешнего года. Об этом Бах заявил журналистам.
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Итоговое решение суда ожидается к концу года.
"Этот вопрос не обсуждался, мы лишь получили отчет, в котором говорится о том, что наши представители на слушаниях в CAS донесли позицию МОК, - сказал Бах. - Она заключается в том, чтобы решение было четким и не давало повода для интерпретации и не повлекло новых дел и слушаний в CAS. Мы были проинформированы, что решение ожидается к концу года, и это хорошая новость, потому что это дает нам четкое понимание, к чему готовиться за семь месяцев до Игр. У нас будет достаточно времени для того, чтобы внедрить возможные решения".
Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.