Филатов: Россия сможет на высшем уровне провести две шахматные олимпиады подряд

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал ТАСС, что Россия может принять Всемирную шахматную олимпиаду - 2022, так как Белоруссия отказалась от ее проведения по финансовым соображениям.

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия организационно справится с проведением Всемирной шахматной олимпиады 2022 года вместо Белоруссии, Москва сможет принять турнир на высшем уровне. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"Для России, для Москвы всегда большая честь принимать такое огромное международное событие. Поэтому если условия будут позволять, то организационно наша страна справится и проведет турнир на высшем уровне", - сказал Филатов.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии, планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за переноса Олимпийских игр в Токио, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

"Если сложится ситуация, мы готовы принять [Олимпиаду]. Тем более к тому времени наверняка российские вакцины от коронавируса будут полностью сертифицированы, и, думаю, найдутся любители шахмат, которые приедут в Москву не только посмотреть на турнир высочайшего уровня, но и вакцинироваться", - добавил президент ФШР.

Всемирная шахматная олимпиада 2021 года пройдет на территории двух российских городов - первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду, конгресс и генеральную ассамблею FIDE, а также церемонию открытия Всемирной шахматной олимпиады примет Ханты-Мансийск, основной турнир - Москва.