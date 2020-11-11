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Фигурное катание

Траньков: Тарасова и Морозов показали достойное катание, учитывая проблемы при подготовке

Спортсмены заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе Кубка России в Казани
Максим Траньков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Траньков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали достойное катание на этапе Кубка России в Казани, турнир стал хорошей тренировкой перед чемпионатом страны. Такое мнение ТАСС высказал тренер пары Максим Траньков.

Тарасова и Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, набрав по сумме двух программ 227,13 балла. Спортсмены пропустили начало сезона, в том числе контрольные прокаты сборной, из-за коронавируса у партнера. Комментируя результат Кубка России, Тарасова отметила, что фигуристы всего месяц готовились к турниру в Казани.

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"Рабочий прокат, хорошая тренировка, мы продолжаем готовиться к чемпионату России. В тех условиях, что были у нас для подготовки, за то время и при тех проблемах, что были, ребята показали достойное катание. Есть свои плюсы и минусы, продолжаем работать дальше", - отметил Траньков.

Победителями в соревновании спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,09). Третью строчку заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.

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