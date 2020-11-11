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Летние олимпийские виды спорта

МОК увеличил бюджет программы финансовой поддержки спортсменов и НОК до $590 млн

Бюджет фонда олимпийской солидарности увеличится на 16%, финансирование программ прямой поддержки спортсменов - на 25%

ТАСС, 11 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) на 25% увеличит бюджет программы по финансовой поддержке атлетов в рамках стратегии развития до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Также на 16% увеличится бюджет фонда олимпийской солидарности и теперь составит $590 млн.

"Один важный урок, который, я надеюсь, мы все усвоили из связанного с коронавирусом кризиса, заключается в том, что мы должны быть более едины. Увеличение на 25% финансирования программ прямой поддержки спортсменов даже превышает общие доходы. Кроме того, доходы спортсменов-членов олимпийских команд также будут увеличены на 25% в рамках поддержки национальных олимпийских комитетов (НОК)", - заявил президент МОК Томас Бах.

Также МОК окажет финансовую поддержку каждому НОК в размере $500 тыс. на каждую из Олимпиад, которые пройдут до 2024 года.

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Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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