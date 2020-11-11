Бах объяснил цель предстоящего визита в столицу Олимпийских игр Токио

ТАСС, 11 ноября. Визит президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Токио поспособствует уверенности участников в проведении Олимпийских игр летом 2021 года. Такое мнение Бах высказал на пресс-конференции.

Приезд Баха запланирован на 15 ноября, он намерен пробыть в столице Японии три дня.

"Посыл, который я хочу донести до правительства Япония и жителей этой страны во время своего визита, заключается в том, что мы нацелены на проведение безопасных Игр. Это принцип, которому мы привержены", - сказал Бах.

"Я надеюсь, что после этого визита, все спортсмены и участники Игр будут еще увереннее в том, что Игры через девять месяцев пройдут безопасно", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.