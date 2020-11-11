СМИ: ПСЖ договорился с отцом Месси провести переговоры о переходе футболиста в команду

ТАСС, 11 ноября. Французский футбольный клуб ПСЖ планирует провести переговоры с представителями Лионеля Месси по трансферу игрока из испанской "Барселоны". Об этом сообщает телеканал ESPN Argentina.

По информации источника, клуб договорился с отцом 33-летнего игрока о проведении переговоров в январе, за полгода до истечения контракта Месси с "Барселоной".

Месси пытался покинуть испанскую команду в августе из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.