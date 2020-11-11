Вопрос будущего тяжелой атлетики в олимпийской программе будет решен после Игр в Токио

МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос сохранения тяжелой атлетики в олимпийской программе будет решен после Игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Что касается реформирования руководства IWF, то наш взгляд на этот вопрос довольно неоднозначный. Мы все еще не видим никакого прогресса в вопросе предоставления спортсменам голоса в исполкоме IWF. Мы видим проекты, но не видим никаких действий", - сказал Бах.

"Мы видим все тот же состав исполкома, за исключением бывшего президента организации Аяна. Поэтому нам нужно больше информации о том, кто и как будет заниматься реформированием руководства. Вот почему исполком МОК подтвердил свое намерение рассмотреть вопрос о сохранении тяжелой атлетики в программе Олимпиады в Париже после Игр в Токио", - подчеркнул он.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна. МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением.

Выборы президента IWF пройдут в марте следующего года.