Вопрос будущего тяжелой атлетики в олимпийской программе будет решен после Игр в Токио

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос сохранения тяжелой атлетики в олимпийской программе будет решен после Игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.
"Что касается реформирования руководства IWF, то наш взгляд на этот вопрос довольно неоднозначный. Мы все еще не видим никакого прогресса в вопросе предоставления спортсменам голоса в исполкоме IWF. Мы видим проекты, но не видим никаких действий", - сказал Бах.
"Мы видим все тот же состав исполкома, за исключением бывшего президента организации Аяна. Поэтому нам нужно больше информации о том, кто и как будет заниматься реформированием руководства. Вот почему исполком МОК подтвердил свое намерение рассмотреть вопрос о сохранении тяжелой атлетики в программе Олимпиады в Париже после Игр в Токио", - подчеркнул он.
Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна. МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением.
Выборы президента IWF пройдут в марте следующего года.