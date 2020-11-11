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Летние олимпийские виды спорта

Мужская и женская сборные России завоевали золотые медали в спринте на ЧЕ по велотреку

Также в первый соревновательный день третьим в гонке на выбывание стал Сергей Ростовцев
Денис Дмитриев EPA/STR
Описание
Денис Дмитриев
© EPA/STR

ТАСС, 11 ноября. Мужская сборная России выиграла командный спринт на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.

Команду представляли Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев. Серебряная медаль досталась сборной Чехии, бронзовая - сборной Греции.

Россиянки также завоевали награду высшей пробы в командом спринте, сборную представляли Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Наталья Антонова. Второе место заняла команда Великобритании, третье - сборная Украины.

Также в первый соревновательный день третьим в гонке на выбывание стал Сергей Ростовцев.

Соревнования завершатся 15 ноября.

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