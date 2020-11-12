Сборная России по футболу проведет гостевой товарищеский матч с командой Молдавии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в четверг проведет товарищеский матч с командой Молдавии. Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и пройдет без зрителей.

Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор команды России по футболу

Игра начнется в 20:00 мск. После матча с молдавской сборной российские футболисты проведут две заключительные встречи группового этапа Лиги наций. 15 ноября команда Станислава Черчесова на выезде сыграет с турками, 18 ноября - с сербами.

Эти игры станут решающими в борьбе за первое место в группе 3 лиги В. После четырех туров сборная России набрала 8 очков и занимает первое место в группе. На второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей турки (3), на четвертой сербы (2).

Матч с командой Молдавии станет важным для сборной России в плане рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). После трех октябрьских матчей российская команда, несмотря на отсутствие побед, сохранила 19-е место среди европейских команд в рейтинге. Место во втором десятке дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая состоится 7 декабря.

"Матч с молдаванами стоит на одной линейке с играми Лиги наций, потому что мы играем на уровне сборных", - подчеркнул Черчесов.

Без Дзюбы и Шунина

Черчесов пригласил на сбор для подготовки к ноябрьским матчам 25 игроков. Однако после оглашения списка в него по различным причинам были внесены коррективы. Еще в конце прошлой недели тест на коронавирус вратаря "Динамо" Антона Шунина показал сомнительный результат, из-за чего он был заменен на голкипера "Сочи" Сослана Джанаева. Шунин без замен провел все четыре встречи нынешнего розыгрыша Лиги наций.