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Сборные по футболу

Сборная России по футболу проведет гостевой товарищеский матч с командой Молдавии

После этого национальной команде предстоит сыграть две заключительные встречи в Лиге наций
Антон Миранчук и Зелимхан Бакаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон Миранчук и Зелимхан Бакаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в четверг проведет товарищеский матч с командой Молдавии. Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и пройдет без зрителей.

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Игра начнется в 20:00 мск. После матча с молдавской сборной российские футболисты проведут две заключительные встречи группового этапа Лиги наций. 15 ноября команда Станислава Черчесова на выезде сыграет с турками, 18 ноября - с сербами.

Эти игры станут решающими в борьбе за первое место в группе 3 лиги В. После четырех туров сборная России набрала 8 очков и занимает первое место в группе. На второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей турки (3), на четвертой сербы (2).

Матч с командой Молдавии станет важным для сборной России в плане рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). После трех октябрьских матчей российская команда, несмотря на отсутствие побед, сохранила 19-е место среди европейских команд в рейтинге. Место во втором десятке дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая состоится 7 декабря.

"Матч с молдаванами стоит на одной линейке с играми Лиги наций, потому что мы играем на уровне сборных", - подчеркнул Черчесов.

Без Дзюбы и Шунина

Черчесов пригласил на сбор для подготовки к ноябрьским матчам 25 игроков. Однако после оглашения списка в него по различным причинам были внесены коррективы. Еще в конце прошлой недели тест на коронавирус вратаря "Динамо" Антона Шунина показал сомнительный результат, из-за чего он был заменен на голкипера "Сочи" Сослана Джанаева. Шунин без замен провел все четыре встречи нынешнего розыгрыша Лиги наций.

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7 ноября в социальных сетях появилось интимное видео с Артемом Дзюбой, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей. На следующий день Черчесов заявил, что не будет вызывать капитана в расположение национальной команды. Его должен был заменить форвард "Локомотива" Федор Смолов, попавший в резервный список. Однако он получил травму в матче чемпионата России с "Динамо".

Из-за повреждений пропустят предстоящие матчи защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес. Вместо них вызов в сборную получили Зелимхан Бакаев и Дмитрий Живоглядов. При тестировании в среду лабораторией, определенной УЕФА, были выявлены сомнительные результаты тестов еще у трех футболистов - Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. В национальную команду из молодежной сборной был вызван форвард Федор Чалов.

"Мы не можем довызывать игроков, которые не прошли тесты УЕФА. Мы довызвали одного игрока только на ту позицию, где у нас остался один футболист, - Чалова", - пояснил Черчесов.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Евгеньев ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Живоглядов ("Локомотив"); полузащитники - Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Фомин ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Александр Соболев ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА).

Черышев и Алексей Миранчук в хорошей форме

В состав команды вошли шесть игроков молодежной сборной страны - Сафонов, Дивеев, Обляков, Кучаев, Евгеньев и Чалов. Черчесов по-прежнему не может рассчитывать на полузащитника "Монако" Александра Головина, который продолжает восстанавливаться после травмы. Зато два других российских футболиста из ведущих европейских чемпионатов приехали в национальную команду в хорошем настроении.

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Черышев вышел в стартовом составе на последний матч чемпионата Испании с "Реалом", в котором его команда разгромила соперника со счетом 4:1. Миранчук вышел на замену в игре чемпионата Италии с "Интером" и забил гол. Мяч россиянина позволил его "Аталанте" добыть ничью (1:1).

"Будем исходить из состояния игроков, мы учитываем, что сейчас и Денис Черышев практику получает, и Алексей Миранчук в последней игре очень хорошо провел 30 минут. Кто будет лучше готов, тот и будет играть, заранее сказать, кто будет играть, невозможно", - сказал Черчесов.

Не решен вопрос и с капитаном команды. После чемпионата мира 2018 года с капитанской повязкой на поле выходил Дзюба.

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