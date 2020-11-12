Марадона покинул больницу после операции

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона в среду покинул больницу, где ему на прошлой неделе была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

На машине скорой помощи Марадону везут в специально подготовленный для него дом в пригороде Буэнос-Айреса. Как ожидается, за состоянием бывшего игрока сборной Аргентины будут круглосуточно следить сиделки.

Ранее в среду адвокат Марадоны Матиас Морла сообщил, что аргентинец покинет больницу до конца дня. Личный врач бывшего футболиста Леопольдо Луке в разговоре с журналистами не привел новых данных о состоянии Марадоны, подтвердив только, что заключение о выписке уже было подписано.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее Луке, госпитализация не была срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции, однако в июне он признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима".