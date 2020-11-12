Футболист сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча

ТАСС, 12 ноября. Штаб сборной Хорватии по футболу в перерыве матча в среду узнал о том, что тест на коронавирус защитника Домагоя Виды дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Сборная Хорватии проводила товарищеский матч против команды Турции в Стамбуле (3:3). Виду заменили в перерыве.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в понедельник тесты всех футболистов сборной Хорватии дали отрицательный результат. Еще одно тестирование провели в среду утром, оно было приурочено к следующему матчу хорватской команды - 14 ноября состоится гостевая встреча против команды Швеции в рамках Лиги наций. Однако результаты тестов были получены во время матча с турками, о чем незамедлительно проинформировали тренерский штаб команды.

Отмечается, что Вида сдаст еще один тест, чтобы подтвердить результат. Футболист несколько дней проведет в самоизоляции в Стамбуле.

Виде 31 год. Он выступает за турецкий "Бешикташ". С 2013 по 2017 год играл за киевское "Динамо". За сборную Хорватии провел 84 матча. На чемпионате мира 2018 года в России попал в скандальную ситуацию, после победы над россиянами в четвертьфинале было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На записи Вида произносит фразу "Слава Украине". Международная федерация футбола посчитала жест политическим и вынесла защитнику предупреждение, позднее он принес извинения.