СМИ: самый ценный игрок НБА 2017 года Уэстбрук хочет уйти из "Хьюстона"

ТАСС, 12 ноября. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук выразил желание покинуть клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон". Об этом в Twitter написал журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источник.

Уэстбрук перешел в "Хьюстон" в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял "Оклахому". Контракт баскетболиста рассчитан еще на два сезона с опцией продления. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков ассоциации с зарплатой более $40 млн в год.

Чарания также отмечает, что другой лидер "Хьюстона", Джеймс Харден, не намерен покидать команду.

Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 27,2 очка, делал 7,9 подбора, 7 передач, "Хьюстон" занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону - "Лос-Анджелес Лейкерс".