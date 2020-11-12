Япония планирует освободить спортсменов и зрителей Олимпиады от двухнедельного карантина

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует освободить иностранных спортсменов и зрителей, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, если они будут прибывать из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто по итогам заседания координационного совета оргкомитета по выработке мер противодействия распространению коронавируса.

"В ходе заседания мы подтвердили свое намерение освободить приезжающих от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции в случае, если они прибывают из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой", - сообщил он. Муто также отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до весны будущего года, как и решение о том, какое количество зрителей власти планируют пускать на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.