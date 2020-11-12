СМИ: "Реал" готов предложить €75 млн и Йовича за футболиста "Боруссии" Холанда

ТАСС, 12 ноября. Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен в зимнее трансферное окно приобрести норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает портал Goal.

Отмечается, что на данный момент "Боруссия" не намерена расставаться с 20-летним форвардом. Однако, если команда из Германии не попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне, то клуб рассмотрит предложение от "Реала", который готов заплатить за переход норвежца €75 млн, а также включить в сделку сербского нападающего Луку Йовича.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга". В составе команды из Дортмунда он провел 29 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. В составе сборной Норвегии в его активе 6 голов в 7 играх.

Также сообщается, что "Реал" заинтересован в приобретении 18-летнего полузащитника французского "Ренна" Эдуарду Камавинги, на переходе которого настаивает главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан. "Реал" готов предложить за переход Камавинги €50 млн и нападающего Мариано Диаса.