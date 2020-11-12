Бабиков выиграл второй отборочный старт для участия в Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков выиграл второй и заключительный контрольный старт, который являлся частью отбора в состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной.

Гараничев выиграл отборочный старт для участия в Кубке мира по биатлону

Бабиков победил в масс-старте, допустив один промах. Гонка прошла в четверг на тренировочном сборе национальной команды в Ханты-Мансийске. После него команда отправится в Финляндию на первые два этапа Кубка мира.

Второе место занял Евгений Гараничев (два промаха), накануне бронзовый призер сочинской Олимпиады победил в первом контрольном старте, который прошел в формате спринтерской гонки. Третье место в четверг занял Семен Сучилов (три промаха).

В состав мужской команды России на первые четыре этапа Кубка мира войдут шесть или семь биатлонистов. Чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев места в сборной получат без отбора благодаря попаданию в топ-30 общего зачета Кубка мира по итогам прошлого сезона. Оба биатлониста готовятся к сезону по индивидуальным планам, отдельно от сборной.

Старт первому этапу Кубка мира нового сезона будет дан 28 ноября.