ХК СКА продлил контракт с победителем Кубка Карьяла Грошевым

ТАСС, 12 ноября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт с нападающим Максимом Грошевым до конца сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Грошев пополнил состав СКА 1 ноября в результате обмена с нижнекамским "Нефтехимиком", получившим за него денежную компенсацию. Ранее 18-летний нападающий стал обладателем Кубка Карьяла в составе сборной России.

Форвард дебютировал в КХЛ 2 сентября 2019 года в возрасте 17 лет и 262 дней, став самым молодым игроком в истории "Нефтехимика", сыгравшим в лиге. В КХЛ Грошев провел 56 матчей (все за "Нефтехимик"), в том числе три в плей-офф, и отметился 9 (1 гол + 8 результативных передач) очками.

Грошев является серебряным призером юниорского и молодежного чемпионатов мира. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года был выбран "Тампой" в третьем раунде под общим 85-м номером.

На первом этапе Евротура сборная России выступала в молодежном составе и выиграла три матча из трех.