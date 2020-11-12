Сборная России по санному спорту вылетит на тренировочные сборы в Германию 14 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в четверг завершает подготовительный сбор в латвийской Сигулде и 14 ноября вылетит в Германию, где должны состояться два тренировочных мероприятия на трассах в Альтенберге и Кёнигсзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"Сейчас я нахожусь вместе с командой на сборе в Сигулде, самочувствие нормальное, - сказал Чудинов, которого в октябре госпитализировали на несколько дней с подозрением на заражение коронавирусом. - Сегодня у нас пройдут две заключительные тренировки, завтра мы проходим очередное тестирование на коронавирус, что является обязательным условием для въезда в Германию. Весь инвентарь мы отправим на машинах, а сами вылетим в Берлин утром 14 ноября".

"Что касается тестирования, то нас в последнее время проверяют очень часто. Нас тестировали перед отлетом и несколько раз уже в самой Латвии. При въезде в Германию, как я уже говорил, у нас должен быть тест на руках, потом в один из дней нам опять придется проходить тестирование. Спортсмены и тренеры чувствуют себя хорошо, команда в полном порядке и готовится к сезону в соответствии с планом", - продолжил собеседник ТАСС.

По словам Чудинова, из Берлина команда автотранспортом доберется до Альтенберга, где будет тренироваться несколько дней. "Затем мы направимся в Кёнигсзе, где также пройдет небольшой сбор. А потом мы поедем автотранспортом в Игльс на первый этап Кубка мира", - отметил он.

В состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Степан Федоров, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Батурина. В двойках будут выступать Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Кубок мира по санному спорту в австрийском Игльсе пройдет с 28 по 29 ноября. До конца года этапы Кубка мира пройдут также в немецких Альтенберге (5-6 декабря), Оберхофе (12-13 декабря) и Винтерберге (19-20 декабря). Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января в немецком Кёнигсзе. Обладателем Кубка мира прошлого сезона является Репилов, Павличенко был третьим. В женском зачете второе место заняла Иванова, третье - Демченко.