Повторные тесты трех футболистов сборной России дали отрицательный результат на COVID-19

В среду стало известно, что тесты на коронавирус трех игроков сборной дали сомнительный результат. После этого в команду был вызван форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Повторные тесты проводились в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.

ТАСС, 12 ноября. Повторные тестирования на коронавирус, проведенные нападающему сборной России по футболу Антону Заболотному, полузащитникам Александру Ерохину и Даниилу Лесовому, показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России, - говорится в сообщении. - Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определенной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител".

В ноябре сборная России проведет три матча. 12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии. 15 и 18 ноября команда на групповом этапе Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях