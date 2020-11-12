Никифоров: биатлонный тренер Челюканов вызвал скорую помощь за несколько часов до смерти

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов вызвал скорую помощь за несколько часов до своей смерти. Об этом ТАСС сообщил его коллега, директор Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Новосибирска Александр Никифоров.

Челюканов скончался во вторник поздно вечером в Новосибирске на 81-м году жизни. Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале отметил, что заслуженный тренер ждал скорую в течение четырех дней.

"Позавчера в обед я разговаривал с Геннадием Егоровичем по телефону, он звонил поздравить с 77-летием Нину Георгиевну [Серебренникову] , - сказал Никифоров. - Во время разговора он отметил, что начал задыхаться и вызвал скорую помощь. Речь шла о часах, а не о днях, поэтому я бы не стал нагнетать обстановку и всю вину сваливать на скорую, которая и так сейчас работает в непростых условиях".

"У Геннадия Егоровича была онкология, он проходил курс химиотерапии. Коронавируса у него обнаружено не было, в этой истории не надо все валить в одну кучу", - добавил он.

Прощание с Челюкановым состоится в пятницу в Новосибирске.

Челюканов пришел в биатлон в 1961 году, а с 1967 года начал тренерскую карьеру, воспитав олимпийских чемпионов Сергея Булыгина (1984), Анну Богалий (2006, 2010) и Светлану Ишмуратову (две золотые медали на Играх-2006).