КХЛ засчитала рижскому "Динамо" технические поражения в матчах с "Витязем" и "Металлургом"

ТАСС, 12 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение засчитать рижскому "Динамо" технические поражения в матчах с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом", которые были запланированы соответственно на 17 и 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками. В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение", - говорится в сообщении.
Ранее в текущем сезоне "Динамо" уже получало технические поражения в матчах против московского "Динамо" (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября) из-за карантина в рижской команде. По той же причине были перенесены матчи против нижегородского "Торпедо" (с 22 сентября на 15 декабря), омского "Авангарда" (с 22 октября на 23 января) и московского "Динамо" (с 24 октября на 25 января).
Рижское "Динамо" занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ, проведя 20 матчей и набрав в них 7 очков.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|24
|14
|1
|2
|0
|3
|4
|73-51
|37
|2
|СКА
|23
|13
|0
|0
|2
|1
|7
|69-57
|29
|3
|Локомотив
|23
|13
|2
|2
|1
|1
|4
|70-36
|36
|4
|Динамо М
|22
|10
|2
|0
|1
|1
|8
|61-56
|26
|5
|Динамо Мн
|23
|8
|2
|2
|1
|1
|9
|63-63
|26
|6
|Северсталь
|22
|8
|3
|1
|1
|0
|9
|48-59
|25
|7
|Витязь
|23
|8
|2
|2
|1
|0
|10
|67-62
|25
|8
|Спартак
|23
|7
|2
|1
|1
|4
|8
|58-65
|25
|9
|Йокерит
|18
|9
|2
|0
|0
|1
|6
|62-46
|23
|10
|Сочи
|23
|5
|1
|0
|2
|2
|13
|47-74
|16
|11
|Динамо Р
|20
|1
|0
|1
|2
|1
|15
|28-60
|7