КХЛ засчитала рижскому "Динамо" технические поражения в матчах с "Витязем" и "Металлургом"

ТАСС, 12 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение засчитать рижскому "Динамо" технические поражения в матчах с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом", которые были запланированы соответственно на 17 и 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками. В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение", - говорится в сообщении.

Ранее в текущем сезоне "Динамо" уже получало технические поражения в матчах против московского "Динамо" (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября) из-за карантина в рижской команде. По той же причине были перенесены матчи против нижегородского "Торпедо" (с 22 сентября на 15 декабря), омского "Авангарда" (с 22 октября на 23 января) и московского "Динамо" (с 24 октября на 25 января).

Рижское "Динамо" занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ, проведя 20 матчей и набрав в них 7 очков.